Iz dolgočasja klical 113?

»Ne bom se zagovarjal sam. Si bom uredil zagovornika,« je bil na sodišču kratek 29-letni Davorin Brulc iz Šmihela pri Novem mestu, ki je pred roko pravice prišel v spremstvu dveh policistov. Ker se namreč na vabila sodnije ni odzval, je okrajna sodnica Melita Perko odredila prisilno privedbo. Tokrat je moral sesti na zatožno klop, ker je klical na številko policije 113 brez potrebe. Pred slabim letom se je to zgodilo, poklical je može v modrem in jim hitel razlagati, kako je ogrožen in kako ga je strah, ker da ga dva izsiljujeta. Policisti so takoj odhiteli na pomoč, a ugotovili, ...