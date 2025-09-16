Iz bolnišnice izginil 37-letni Matej: išče ga policija

V ponedeljek okoli 19. ure je iz bolnišnice na celjskem območju odšel 37-letni Matej Jurkošek z območja Šentjurja. Od takrat ga niso več videli.

Opis pogrešanega

Pogrešani je visok približno 170 centimetrov, ima kratke temnejše lase in zelene oči.

V času izginotja je bil oblečen v bolnišnično pižamo.

Policija prosi za informacije

Policija poziva vse, ki bi Mateja Jurkoška opazili, naj to nemudoma sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400, interventno številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.

Vsaka informacija lahko pomaga pri hitri izsleditvi pogrešanega.