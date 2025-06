Iz avta sunil parfum: ker to ni edini greh, sledi po zaporni kazni izgon iz države

Djilali Yahya Baida je v začetku septembra 2023 okoli petih popoldne v Beethovnovi ulici v središču Ljubljane vlomil v zaklenjeni mercedes benz, tako da je potisnil navzdol odprto okno na zadnjih desnih vratih. Avto je pregledal, ukradel pa je Diorjev parfum Fahrenheit, katerega vrednost je tožilstvo opredelilo na 90 evrov.

Znašel se je na zatožni klopi in potem, ko je na predobravnavnem naroku priznal krivdo, mu je sodišče izreklo pet mesecev zapora ter petletni izgon iz države. Pri tem je sledilo predlogu tožilstva, kar zadeva zaporno kazen, ne pa tudi glede višine kazni.

Tožilstvo je namreč predlagalo devet mesecev zapora, sodišče pa je bilo bolj milostno, saj je menilo, da daljša zaporna kazen za obdolženca, ki se je pri nas znašel kot migrant in ima še stransko kazen izgona, ne bi bila smiselna. Za veliko tatvino je sicer predvidena kazen zapora do petih let.

To ni edini greh

Upoštevalo je njegovo predkaznovanost za istovrstni kaznivi dejanji, po drugi strani pa kot olajševalno okoliščino, da je dejanje priznal in obžaloval ter da je oče dveh otrok, ki živita v Španiji in zaradi katerih bi, kot je zatrdil, po prestani kazi rad poiskal primerno zaposlitev. Zatrdil je, da ga je že prestana kazen veliko naučila, tudi iz poročila zapora o obnašanju za rešetkami izhaja, da je kazen prestajal korektno, redno prihajal na individualne razgovore in primerno opravljal vse dodeljene naloge. Prav tako je sodišče upoštevalo, da je bila škoda zaradi ukradenega rabljenega parfuma neznatna.

A ker to ni edini greh, ki ga je zagrešil pri nas, je sodišče ob izreku kazni upoštevalo prejšnjo obsodbo desetih mesecev in triletni izgon po sodbi ljubljanskega sodišča iz decembra 2023, ki jo je sicer že prestal, zadnje kaznivo dejanje pa je storil prej, preden je začel prestajati prvo kazen, mu je sodišče izreklo enotno zaporno kazen. Ta se glasi leto in dva meseca zapora, po prestani kazni pa ga bomo iz Slovenije še izgnali za pet let; v kazen se mu šteje pripor od avgusta lani. Lastniku mercedesa oziroma parfuma mora vrniti 90 evrov, oprostili pa so ga plačila stroškov kazenskega postopka, še izhaja iz sodbe, ki jo je ljubljansko okrožno sodišče objavilo na svoji spletni strani.