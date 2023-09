Iz avta je letelo vse

Na tel. 113 so nekaj po 22. uri prejeli klic o sumljivem dogajanju na parkirišču v Dolenjskih Toplicah. Tam je več oseb poskušalo ukrasti drog javne razsvetljave. Policisti so na poti tja srečali sumljivo vozilo brez luči, v njem 4 osebe, iz prtljažnika pa je molel neki kovinski del, za katerega so pozneje ugotovili, da je drog javne razsvetljave.

Ko je 30-letni voznik opazil policiste in njihovo modro luč, je začel z veliko hitrostjo voziti v smer Podturna, Starih Žag, Vrčic ... med potjo so iz odprtega prtljažnika pri Podturnu izgubili drog javne razsvetljave, nato pa začeli odmetavati različne predmete, očitno z namenom, da bi upočasnili oziroma zablokirali policijsko vozilo, ki je peljalo za njimi. Drog javne razsvetljave, posodo za gorivo, dele prevlek in sedežev in nazadnje tudi cel sedež so policisti obvozili, nato pa se prvi patrulji ni uspelo ogniti odvrženi rezervni pnevmatiki: s poškodovanim avtom so obstali v bližini Starih Žag.

Prijeli štiri osebe

Pod Vrčicami je čakala dodatna patrulja iz Črnomlja z modrimi lučmi in sireno, vendar 30-letnik tudi njih ni upošteval in je divjo vožnjo nadaljevali po gozdni poti nad Semičem v smeri Osolnika. Kljub hitri in nevarni vožnji se ni mogel otresti policistov. Nazadnje je 30-letnik zaradi neprilagojene hitrosti po makadamski cesti poškodoval motor in je moral ustaviti.

Policisti so na kraju dejanja prijeli štiri osebe: 30-letnega voznika, 24- in 15-letnega sopotnika so vklenili, ter 50-letnega sopotnika, latnika vozila. Neregistriran avto brez tablic so zasegli, vse štiri pa pridržali. Vsi so doma iz okolice Metlike in so jih policisti že obravnavali.