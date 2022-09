Italijanske smeti končale v naši naravi: osumljeni dva Slovenca in dve podjetji

Težave z odlaganjem odpadkov postajajo v svetu čedalje večje, zato ni nič presenetljivega, da so tudi na tem področju dejavne kriminalne združbe, ki služijo na ta račun. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so v sodelovanju s tujimi policisti razkrinkali kriminalno združbo, ki je odpadke nezakonito izvažala iz Italije in odlagala v tujini – tudi pri nas, na območju Divače.

Dva osumljenca Slovenca

»V četrtek, 22. septembra 2022, je poveljstvo karabinjerjev za varstvo okolja v sodelovanju z Europolom in slovensko policijo izvajalo zaključno akcijo obsežne preiskave nezakonitega odlaganja in pošiljanja odpadkov v Slovenijo, Hrvaško in na Madžarsko.

Končali so v naravi. FOTO: PU Koper

Operacijo z imenom Tower trash je koordiniral okrožni direktorat za boj proti mafiji urada javnega tožilstva v Benetkah,« je sporočila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica PU Koper. Kot je pojasnila, so hkrati opravili 24 hišnih preiskav pri osumljencih in pri 12 podjetjih, za katera se sumi, da so v verigi preskrbe z odpadki delovala na različne načine – od nezakonite proizvodnje do obdelave in transporta. »V preiskavo so bili vpleteni dva osumljena državljana Slovenije in dve podjetji s sedežem v Sloveniji,« je dodala.



Preiskava, ki je potekala med letoma 2019 in 2020, je po njenih besedah omogočila identifikacijo in s tem zaustavitev nezakonite dejavnosti, ki jo je izvajala kriminalna združba tako, da je upravljala podjetja za predelavo odpadkov ter jih skladiščila v industrijskih halah v Italiji, potem pa nezakonito pošiljala v večjih količinah v Slovenijo, Hrvaško in na Madžarsko. Pri pošiljanju odpadkov so uporabljali ponarejeno dokumentacijo.

70 nezakonitih pošiljk odpadkov so odkrili.

»Kriminalna združba je pošiljala in obdelovala komunalne odpadke in posebne odpadke, sestavljene iz nerazvrščenih odpadkov, gume, plastike, ostankov usnja in nevarne embalaže. Odpadki so prihajali iz različnih regij Italije, bili so skladiščeni in nato zapuščeni v industrijskih skladiščih, zaseženih med preiskavami v občinah Borgo Veneto, Remanzacco in Monfalcone,« smo izvedeli.

Odpadke so v več pošiljkah prepeljali in odvrgli v naravi tudi na območju Divače. Koprski kriminalisti so z varnostnimi organi Italije v tem primeru kazensko ovadili dve fizični osebi, in sicer državljana Italije in Slovenije, in dve pravni osebi z območja Kopra.

Uspelo jim je zbrati dovolj dokazov za več kot 70 nezakonitih pošiljk odpadkov, skupaj so jih odložili približno 1700 ton. S tem je združba pridobila protipravno premoženjsko korist v višini več kot 400.000 evrov.

Dobro sodelovanje med policijami je ključni element za izvedbo uspešnih preiskav ekološke kriminalitete.

»Slovenska policija je pri preiskovanju navedenih primerov aktivno sodelovala z italijanskimi varnostnimi organi. Dobro sodelovanje med policijami je ključni element za izvedbo uspešnih preiskav ekološke kriminalitete, ki jih izvršujejo kriminalne skupine na ozemlju več držav,« je sklenila Anita Leskovec.