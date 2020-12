Italijanka (68) v Sloveniji prala denar

Koprski kriminalisti so zaključili dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo in na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper 68-letno italijansko državljanko zaradi utemeljenega suma pranja denarja. Osumljena je s kaznivim dejanjem skušala zakriti nelegalen izvor denarja v skupni vrednosti 126.810 evrov, za kar je zagrožena kazen zapora do osmih let.



V kriminalistični preiskavi je bilo ugotovljeno, da je 68-letnica od avgusta 2014 do decembra 2016 na območju Obale ustanovila 11 gospodarskih družb, s katerimi je fiktivno poslovala, ter za vsako družbo odprla najmanj dva bančna računa. Ena izmed teh družb je imela odprt bančni račun tudi v Italiji, na katerega so bila izvršena nakazila denarja, ki je bil v nadaljevanju porabljen za 'plače' navidezno zaposlenih delavcev, ki pa v družbi dejansko niso delali, in za nakazila na bančne račune drugih družb. Tudi te družbe so večino prejetega denarja porabile za 'plače' navidezno zaposlenih delavcev, ki so bili ravno tako italijanski državljani, ter za dvige denarja na bankomatih in osebno porabo. Goljufije, izsiljevanje, oderuštvo ... Na podlagi podatkov italijanskih varnostnih organov so koprski kriminalisti ugotovili, da je bil večji del denarja, ki ga je ženska prejemala iz Italije na bančne račune njenih družb na Obali, pridobljen s storitvijo kaznivih dejanj. V Italiji je namreč obtožena kaznivih dejanj davčne zatajitve, goljufije, izsiljevanja, oderuštva ter povezovanja v kriminalno združbo in zoper njo teče kazenski postopek, v katerem so udeleženi kot sostorilci tudi navidezno zaposleni Italijani, ki so prejemali 'plače' v

eni od njenih slovenskih družb. Združba je delovala na območju Italije, Senegala, Hrvaške in Slovenije.



Po podatkih italijanskih varnostnih organov si je ženska s sostorilci z izvrševanjem kaznivih dejanj v Italiji pridobila 3,4 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. Del tega denarja, ki izvira iz kaznivih dejanj v Italiji, in sicer v višini 126.810

evrov, je bil z namenom zakritja njegovega izvora najprej nakazan na bančni račun njene slovenske družbe, odprt v Italiji, od tam pa na druge bančne račune njenih slovenskih družb, v Slovenijo in nato kot izplačila plač nakazan različnim osebam, ki v družbi v Sloveniji niso opravljale nobenih del.