Italijan v Sloveniji nezakonito odvrgel salonitne plošče

Sežanski policisti so v torek popoldne dobili prijavo o nezakonito odloženih odpadkih v naravnem okolju. Ugotovili so, da je 38-letni državljan Italije zunaj naselja Kopriva v okolje odvrgel salonitne plošče. Zoper njega bo inšpektorat RS za okolje in prostor izvedel ustrezen ukrep, sporoča PU Koper.

