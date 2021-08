Italijan v Sloveniji goljufal s peleti

Novomeški kriminalisti so na okrožno državno tožilstvo Krško podali kazensko ovadili državljana Italije, ki je zastopnik slovenskega gospodarske družbe. Osumljen je storitve 35 kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin.



Med preiskavo so ugotovili, da je uvažal lesne pelete in jih nato po lažnih računih prodajal v drugo državo članico EU, vendar pa listine niso verodostojno izkazovale dejanskega posla. Zadevo je policija obravnavala na podlagi predhodnih ugotovitev Finančne uprave RS (Furs), postopek je usmerjalo pristojno državno tožilstvo. Za kazniva dejanja je bila ovadena tudi pravna oseba.



