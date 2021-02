Iskanje pogrešane osebe je bilo kmalu preklicano

Ob 14.55 je na Rakeku v občini Cerknica policija zaprosila za pomoč gasilcev pri iskanju pogrešane osebe, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Pomoč gasilcev PGD Rakek je bila preklicana, saj so osebo našli v bližini. Reševalci nujne medicinske pomoči Cerknica so jo oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana na nadaljnje zdravljenje.

