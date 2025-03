Iskanje pilota se nadaljuje: v kočo ne morejo, saj je nevarnost prevelika

Kot smo že poročali, je manjše letalo Mooney Ovation M20R teksaškega proizvajalca Mooney International Corporation včeraj ob 8.47 vzletelo z zagrebškega letališča, našo državo je nameravalo zgolj preleteti med potjo na zahod. Toda okoli Velike planine so zadeve iz neznanih razlogov šle po zlu.

Na terenu, ki ni dostopen z vozili, so policisti, gasilci, gorski reševalci, inšpektorji za letalstvo in drugi. Iskalna akcija pa se je začela ob svitu, so za Delo pojasnili na ljubljanski policijski upravi. Po njihovih podatkih so doslej našli posamezne dele letala, iščejo še glavni del, med drugim trup s kabino, ter pogrešanega pilota.

V kočo ne morejo

Po navedbah gasilcev je v koči celotno letalo, v bližini so našli del krila in kolo. S termo kamero naj bi zaznali tudi motor. Policija tega še ni uradno potrdila, a iskanje se osredotoča prav na kočo.

Kot piše Dnevnik, je vstop v kočo trenutno nemogoč, saj je nevarnost prevelika in bi se lahko vsak trenutek podrla.

Stoji na strmem, nedostopnem terenu, kamor ne morejo z vozili, helikopter pa zaradi slabega vremena ne more poleteti. Reševalci zato vso opremo nosijo peš.

Vzrok nesreče še ni znan. Po besedah policije morajo najprej najti vse dele letala in pilota, da bi lahko delali zaključke, preiskava namreč še poteka. Prav tako ni znano nič o tem, kdo je bil pilot na krovu letala.

Policija vsem odsvetuje gibanje na tem območju, saj so razmere nevarne, predvsem zaradi vremenskih razmer in prepadnega območja.