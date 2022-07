Iskanje družine z dvema otrokoma, Googlova aplikacija jih je pripeljala pred 30-metrski prepad

PU Kranj poroča o več reševanjih oziroma posredovanjih gorskih reševalcev na njihovem območju.

V petek je policijski helikopter z ekipo reševal v kanjonu Sušec na območju Bovca. Ženska se je poškodovala pri skoku v tolmun.

Nosil psa

V še enem primeru pa je bilo včeraj opravljeno reševanje v strmem kanjonu nad krajem Dol pri Predgradu. Okoliščine kažejo, da je moški med nošenjem psa zdrsnil in se poškodoval. Najprej je bilo potrebno klasično reševanje gorskih reševalcev, nato pa opravljen peš transport do helikopterja in zatem še prevoz v zdravstveno ustanovo.

V Vintgarju je na glavo obiskovalke padel kamen. Oskrbeli so jo reševalci.

V Bohinju pa so v petek na območju Vogla iskali starša z dvema otrokoma. Izgubili so se med uporabo aplikacije Google Zemljevidi, ki jih je pripeljala pred 30-metrski prepad. Bili so tudi neustrezno opremljeni. Reševali so bohinjski gorski reševalci in helikopter.

Ujelo jih je neurje

Istočasno se je začelo še reševanje v ferati Hvadnik. Neustrezno opremljene je ujelo neurje. Reševali so kranjskogorski gorski reševalci.