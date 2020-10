Ob 7.40 se je na območju Gabrskega hriba v Ljubljani začela iskalna akcija.



Gasilci GB Ljubljana, Sostro, Bizovik in Zalog - Spodnji Kašelj so nudili pomoč policiji pri iskanju pogrešane osebe.



Pogrešanega so našli v gozdu, a ni kazal znakov življenja, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGD Sostro so nudili pomoč reševalcem pri prenosu pokojne osebe do vozila.



Pri iskanju pogrešanega se je poškodovala policistka. Poškodovanko so z vrvno tehniko rešili gasilci GB Ljubljana.