Iskalna akcija ob vodotoku prekinjena, pogrešane niso našli

Zvečer se je na območju naselja Kožbana v občini Brda začela iskalna akcija pogrešane italijanske državljanke ob vodotoku Kožbanjšček. Zaradi zahtevnega razmočenega terena in teme so okoli 23. ure prekinili z iskalno akcijo in jo bodo nadaljevali danes zjutraj.

Spomnimo, med poplavami so v Sloveniji po zadnjih podatkih umrle najmanj štiri osebe, med njimi dva državljana Nizozemske .