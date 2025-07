Iskalna akcija končana, pogrešanega 34-letnika našli mrtvega

Policija je preklicala iskanje 34-letnega tujega državljana, ki so ga iskali od petka. Oseba je bila v soboto v večernem času v iskalni akciji najdena mrtva na območju Triglava, so sporočili s PU Kranj.

Takoj po petkovi naznanitvi o pogrešanem pohodniku na območju Triglava so stekle intenzivne aktivnosti policije za izsleditev pogrešanega. Iskalno akcijo so že v petek, nato pa tudi v soboto, ves čas močno oteževali izredno neugodni in težki vremenski pogoji. Ti so vztrajali vse do poznega sobotnega popoldneva, ko se je vreme za kratek čas nekoliko izboljšalo. »Vremensko okno« je posadka helikopterja Letalske policijske enote s policistom gorske enote in gorskim reševalcem GRS Mojstrana izkoristila in v zahtevnih razmerah izvedla hitro in učinkovito iskanje iz zraka, v katerem je bil pogrešani lociran in v nadaljevanju njegovo truplo dvignjeno v helikopter ter prepeljano v dolino.

Po prvih podatkih policije je pohodnik med sestopanjem s Triglava proti domu Planika padel v globino in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Policist gorske enote je opravil ogled. Z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka pa policisti nadaljujejo in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.