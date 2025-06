Iskalna akcija devetletnega otroka na Boču: v akciji gasilci in policija, v zraku dron (FOTO)

Iz Prostovoljnega gasilskega društva Steklarna Rogaška Slatina so sporočili, da so včeraj zvečer na Boču iskali otroka. V Iskalni akciji so se jim pridružili tudi drugi gasilci in policisti.

»Ob 20.01 so na Boču v občini Rogaška Slatina gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, PGD Kostrivnica in Policija iskali pogrešanega devetletnega otroka, ki se je izgubil v gozdu,« so zapisali na Facebooku.

K sreči se je vse dobro razpletlo. Kot so sporočili, je bil otrok najden.