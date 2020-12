Iskali so ukraden denar, našli še bel prah (FOTO)

Mariborski policisti so v ponedeljek zaradi vloma v osebni avtomobil 22. septembra letos opravili hišno preiskavo pri osumljencu doma na območju PP Maribor II. Njihovi sumi so se potrdili, zaradi česar ga bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu. Med preiskavo stanovanja so policisti našli in zasegli predmete, ki izvirajo iz opisanega kaznivega dejanja, in sicer črno moško usnjeno torbico ter odtujen denar oz. gotovino.



Policisti so pri preiskavi zasegli še 11 zavitkov alufolije, v katerih je bil bel prah, za katerega sumijo, da je kokain, in digitalno tehtnico, na kateri je bil prav tako bel prah. Policisti so oboje poslali v analizo. Če se bo potrdilo, da je zaseženi prah prepovedana droga, bodo policisti moškega ovadili še zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so sporočili iz mariborske policijske uprave.