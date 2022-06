Iskali so jo vse od januarja, zdaj policija sporočila žalostno vest

»Preklicujemo zaprosilo za objavo podatkov in fotografije pogrešane T. K., ki smo ga podali 25. januarja 2022. Oseba je bila najdena mrtva na območju Novega mesta,« so danes sporočili iz PU Ljubljana. Dodali so, da sedaj znane okoliščine ne kažejo, da bi bila smrt 29-letnice posledica kaznivega dejanja. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo.

Ženska je bila pogrešana od 11. januarja, ko je odšla iz Novega mesta neznano kam. Zadnji signal iz mobilnega telefona je bil zaznan v okolici Straže oz. Žužemberka, 1. februarja pa so našli njen avto na parkirišču pri trgovini v Bršlinu v Novem mestu, kjer naj bi stal vsaj pet dni.