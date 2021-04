Iskali pogrešano osebo, našli so jo mrtvo

V četrtek ob 12.uri se je na območju Zakojce in Šentviške planote v občinah Cerkno in Tolmin pod vodstvom policije začelo iskanje pogrešane osebe.



V iskalni akciji so posredovali gasilci PGD Bukovo - Zakojca, Cerkno, Ponikve - Planota, Kneža in Most na Soči.



V popoldanskih urah so osebo našli mrtvo med Klavžami in Logarščami v občini Tolmin, poroča spletna stran uprave za zaščito in reševanje.

