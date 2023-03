Iskali adrenalin, končali v bolnišnici: reševalci kolesarja prenesli iz gozda

Ob lepem vremenu je več tudi t. i. nesreč pri športnih, rekreativnih in adrenalinskih aktivnostih. V nedeljo so se zgodile tri takšne. Ob 11.27 se je ob Poti na Orle v Ljubljani v gozdu pri padcu poškodoval kolesar. Gasilci GB Ljubljana in gorski reševalci GRS Ljubljana so poškodovanca oskrbeli, ga prenesli z gozdne kolesarske proge do reševalnega vozila in predali reševalcem NMP Ljubljana.

Ob 13.37 je kolesar padel v gozdu ob Hudourniški poti v Ljubljani. Po poročanju republiškega centra za obveščanje so tudi v tem primeru posredovali gasilci GB Ljubljana in gorski reševalci GRS Ljubljana, ki so poškodovanca prenesli z gozdne kolesarske proge ter predali reševalcem.

Ob 19.29 pa je pri Ribčah v občini Litija voznik štirikolesnika zapeljal s cestišča v jarek in se lažje poškodoval. Gasilci PGD Litija so izvlekli štirikolesnik nazaj na cestišče. Reševalci NMP Litija so voznika oskrbeli na kraju samem.