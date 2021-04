Iskali 36-letnika in našli neprepoznavno truplo

Policiste OKC PU Nova Gorica so v sredo, 28. aprila, ob 13.11 obvestili, da svojci na območju naselja Zakojca v občini Cerkno pogrešajo 36-letnega moškega.



Pogrešani se je v torek, 27. aprila, okoli 15. ure od doma odpeljal z osebnim avtomobilom v smeri vasi Bukovski Vrh, kasneje pa se je za njim izgubila vsaka sled. Kljub vsem izvedenim aktivnostim policije pogrešanega v sredo niso našli.



Iskalno akcijo so zato nadaljevali v četrtek. Preiskali so zahteven in hribovit teren na območju Zakojce in Bukovskega Vrha, Šentviške planote in Baške grape na Tolminskem. Iskalno akcijo je vodila postaja Idrija, sodelovali pa so tudi policisti PP Idrija in PP Tolmin, ki se jim je pridružilo tudi večje število gasilcev iz različnih gasilskih društev (PGD Cerkno, PGD Bukovo - Zakojca, PGD Šentviška Gora, PGD Kneža, PGD Ponikve - Planota in PGD Most na Soči) s tega območja. Skupno je v iskalni akciji sodelovalo približno 80 ljudi.



V popoldanskih urah so na lokalni cesti med naseljema Klavže in Logaršče, zunaj naselja Logaršče v občini Tolmin, našli zaklenjeno osebno vozilo pogrešane osebe, ob 17.20 pa v gozdu, približno 100 metrov od najdbe avtomobila, neprepoznavno moško truplo.



O najdbi trupla so policisti in kriminalisti obvestili tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici). Glede na okoliščine najdbe trupla policija ne izključuje možnosti, da gre v tem primeru za pogrešano osebo, poroča PU Nova Gorica.



Preiskovalni sodnik je odredil sodno obdukcijo, s katerim bodo ugotovili natančen vzrok smrti, prav tako bo v okviru sodne obdukcije ugotovljena in dokončno potrjena identiteta.



Policisti so se ob tej priložnosti občanom zahvalili za koristne informacije, ki so jih posredovali policiji med potekom obsežne iskalne akcije na Cerkljanskem in Tolminskem.



