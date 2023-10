Iskala ga je vsa Slovenija: našli so ga po 20 dneh

Natanko dva tedna potem, ko je Uroš Zupan, brat pogrešanega Mitje Zupana iz Kranja, delil zadnjo javno objavo, kako je o pogrešanem obvestil italijanske medije, je Uroš v soboto delil odlično novico, ki jo je sam izvedel dva dni prej: »V četrtek ob 12. uri smo izvedeli, da so našli mojega brata. Ob šestih smo startali in včeraj ob enih zjutraj prišli nazaj,« je sporočil svojim spremljevalcem. V času od četrtkovega popoldneva pa do prve sobotne ure so prevozili 2550 kilometrov v 26 urah v dveh kombijih – gasilskem in Mitjevem, ki ni bil v popolni kondiciji.

Brat Uroš je na facebooku objavil fotografijo poškodovanega stekla na Mitjevem kombiju. FOTO: Facebook

Neznani vzrok izginotja

»Iskanje pogrešanega je vse od prijave pogrešanja do izsleditve potekalo usklajeno, intenzivno in proaktivno med slovensko in italijansko policijo,« pa o uspešnem odkritju pravi Roland Brajič s kranjske policijske uprave, od koder prihaja Zupan. Policija je »vztrajno preverjala« vsak najmanjši možni indic, podatke svojcev in informacije občanov, povzema Brajič – te informacije so nato takoj ovrednotili ter sproti izmenjavali prek mreže policijskih atašejev in Interpola: »Pogrešanega je 27. septembra 2023 našla italijanska policija na območju kraja Otranto v Italiji.« Svojcem se je pred izginotjem nazadnje javil sedmega septembra.

Mitjo Zupana so izsledili živega in je z njim vse v redu. Srečanje z italijansko policijo pa je pustilo posledice na vozilu Mitje Zupana, je razkril njegov brat, ki je po uspešni vrnitvi zapisal: »Najbolj stresen del vsega pa je bilo to, da celo pot nazaj nisem videl skor' nič v stranskem ogledalu, ker so italijanski policisti razbili šipo, ampak z dobro taktiko je šlo premagat tud' to.« Pot nazaj je Uroš opisal tako: »26 ur vožnje z gasilskim in Mitjevim kombijem šestih herojev, trije redbulli, 6 kav, 2 sendviča, en big mac in sadje po poti, nešteto telefonov vmes in en vrnjen brat nazaj v Slovenijo.«

155 kilometrov od kraja, kjer je izginil, so ga našli italijanski policisti.

Novica o najdbi izginulega brata je požela precej všečkov in delitev, Uroš pa se je na koncu zahvalil »predvsem policiji, da so ga našli, Mitju, da je šel nazaj z nami, in vsem vam, ki ste ga pomagali iskati«. V 20-dnevnem izginotju v Apuliji se je pogrešani iz Taranta premaknil v 155 kilometrov oddaljeni turistični kraj Otranto (kjer so ga nazadnje našli). Svojci so po izginotju navajali, da je odnesel vse stvari iz svojega stanovanja; v komentarjih pa se je pojavila tudi upnica podjetja, ki ga je Zupan zaprl maja letos. Brat ni razkrival vzroka izginotja. »Vse aktivnosti v zvezi s tem primerom, ki jih je izvajala policija, so zaključene,« pa pravi Brajič.