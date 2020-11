Iščejo umazane vlomilce

Po nesreči zbežali

Posnela jih je kamera. FOTOGRAFIJI: PU Maribor

»Policija prosi vse, ki bi kar koli vedeli o tem dejanju ali bi kje opazili opisane osebe ali osebe, ki bi bile poškodovane oziroma bi imele oblačila umazana od posledic prometne nesreče, zemlje ali trave, naj o tem takoj obvestijo policijo na interventno telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije.« Tako so se štajerski možje postave obrnili na javnost, saj potrebujejo pomoč pri lovu na vlomilce, ki so včeraj ponoči odnesli bogat plen.»Ponoči, okoli 1.45, so trije neznani storilci izvršili vlom v poslovnem objektu v Slovenski Bistrici. Z dejanjem so povzročili za približno 40.000 do 50.000 evrov materialne škode. Pobegnili so z osebnim avtomobilom audi A4 z avstrijskimi registrskimi tablicami. Policisti so vozilo zaznali na avtocesti A1, ko je peljalo proti Murski Soboti. Poskušali so ga dohiteti, vendar jim ni uspelo, ker je voznik vozil s hitrostjo več kot 200 kilometrov na uro. Avtocesto A1 je zapustil na izvozu Sveta Trojica, pred naseljem Gočova pa je zapeljal s ceste, nakar se je vozilo prevrnilo na streho. Potniki so zbežali,« je pestro nočno dogajanje na Štajerskem opisal, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor.Kot je še pojasnil Šadl, je bil eden od vlomilcev oblečen v spodnji del trenirke črne barve in belo bundo s podolgovato črno črto na kapuci. »Rokavi so črne barve do komolcev, prek ramen je bunda črne barve, preostali deli so beli, obut je bil v športne copate črno-bele barve neznane znamke. Na glavi je imel kapo sive ali črne barve,« je povedal Šadl.Njegov pajdaš je imel sivo kapo, bundo s kapuco črne barve z belim znakom v predelu trebuha, spodnji del trenirke črne barve z napisom bele barve v predelu stegna, obut je bil v črne športne copate z belimi podplati, nosil pa je črne rokavice in modro ali vijolično prevleko čez usta in nos. Tretji vlomilec je nosil črno bundo s kapuco in sive rokavice, oblečen je imel siv pulover in spodnji del trenirke sive barve, čez usta in nos je imel modro prevleko, obut je bil v bele športne copate.