Iščejo 15-letno Brino iz Maribora. Kam je izginila?

Išče se 15-letna Brina Ekart iz Maribora. Nazadnje so jo videli 27. 8. 2024 ob 18.00 v Skaterparku, na Borštnikovi ulici 21 v Mariboru, so sporočili s PU Maribor. Visoka je 165 cm, težka je 57 kg in ima srednje dolge, rahlo skodrane lase, črne barve, rjave oči.

Pogrešana Brina FOTO: Pu Mb

Vsi, ki bi jo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da to sporočijo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200 oziroma tel. št.: Policijske postaje Maribor II (02) 429 26 00.