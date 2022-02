Išče ga policija: v trafiki grozil in odnesel denar

Policisti preiskujejo rop v trafiki na Ulici Vita Kraigherja v Mariboru. Okoli 17.30 je v trafiko vstopil neznanec in zagrozil prodajalki ter z nevarnim predmetom od nje zahteval denar. Ko mu ga je tudi izročila, je stekel proti podhodu in avtobusni postaji.

Po doslej znanih informacijah je storilec star približno 30 let, visok približno 175 centimetrov, suhe postave, oblečen v odprto temno jopico in temno majico z napisom, preko obraza in glave pa je imel poveznjeno temno ruto. Policisti in kriminalisti izvajajo aktivnosti za izsleditev storilca.

Vse, ki so bili morda priča dogodku, prosijo, da jim to sporočijo na telefonsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.