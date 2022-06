Bilo je kot iz kakšne ameriške kriminalke. Najprej prizor: majhen in redko poseljen kraj. Nato pa glavni storilec, ki si je za tarčo izbral svojo nič hudega slutečo sosedo. Za slednjo je dlje oprezal, na koncu jo celo počakal v zasedi in jo ustrelil. To se je zgodilo 20. septembra 2018 v kraju Papeži v občini Osilnica, tik ob slovensko-hrvaški meji. Ura je bila 5.20, ko je šla takrat 47-letna Irena Osvald, tako kot vsak drug dan, v službo na drugo stran meje, na Hrvaško. Iz zapora pri 81 letihJože Šercer je bil poleg poskusa umora (za to je bil obsojen na 15 let zapora) spoznan za krivega tud...