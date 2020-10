Iranec prevažal štiri Bangladeševce

OSTE BAKAL Sodnik Stanislav Jug je obdolženemu po hitrem postopku izrekel kazen. FOTO: Oste Bakal

Policisti so 30-letnega Qosaija Al Giburija, ki prebiva in dela v Nemčiji, ustavili v bližini meje s Hrvaško.

Sodniki okrožnih sodišč ob meji s Hrvaško imajo trenutno gotovo največ dela s postopki zoper tihotapce ljudi. Poleg Kopra, Novega mesta, Krškega in Ptuja to velja tudi za Mursko Soboto, kjer je pred okrožnim sodnikompotekal predobravnavni narok za 30-letnega, iranskega državljana, ki prebiva in dela v Nemčiji.Okrožna državna tožilkamu je očitala, da je v Slovenijo nezakonito pripeljal štiri državljane Bangladeša.Zgodilo se je 18. avgusta, ko so ljutomerski policisti v bližini meje s Hrvaško ustavili osebni avtomobil. Pri kontroli so ugotovili, da je voznik prevažal štiri državljane Bangladeša, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Republiko Slovenijo. Preiskovalni sodnik je zoper njega odredil pripor, Bangladeševce pa so vrnili na Hrvaško.Ker je obtoženi Qosai Al Giburi na predobravnavnem naroku priznal krivdo za kaznivo dejanje, mu je sodišče po hitrem postopku izreklo kazen zapora v trajanju eno leto in enajst mesecev, torej skupaj 23 mesecev.Poleg tega mu je izreklo stransko denarno kazen v višini 50 dnevnih zneskov, kar znaša 1150 evrov, ter dodatno stransko kazen izgona tujca iz države za dobo treh let.Al Giburi, rojen 5. marca 1990, ostaja v priporu, saj sodba še ni pravnomočna, kajti njegova zagovornica, murskosoboška odvetnica, bo najbrž spisala pritožbo na višje sodišče v Mariboru.