Iranec, obtožen umora na parkirišču ljubljanskega letališča, se boji domov: truplo bi vrgli psom in mačkom

Zgodba o lanskem umoru 33-letne Moosavi Nejad Atiyehalsadat na parkirišču ljubljanskega letališča je dosegla celo več kot 4000 kilometrov oddaljeni Iran. Mohammad Esmaeil Owjfardu, ki naj bi umor zagrešil, nad tem ni navdušen, zato je na nadaljevanju sojenja predlagal izključitev javnosti. Zaradi poročanja tamkajšnjih medijev so on in njegova družina, kot je pojasnil obtoženčev zagovornik Peter Prus Pipuš, deležni groženj družine pokojne. Tokrat so Iranca le pripeljali iz ljubljanskega pripora. FOTO: Aleksander Brudar 11-krat jo je zabodel Petčlanski sodni senat njegovemu predlogu ni ugodil...