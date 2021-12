Invalidom zasedli mesta

Minuli konec tedna, ko je bil mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami, so pomurski policisti poostreno nadzirali nedovoljeno parkiranje na prostorih za invalide.

Vozniki pogosto zlorabljajo posebej označene prostore.

»Vozniki motornih vozil pogosto zlorabljajo posebej označene parkirne prostore za invalide tako, da na teh prostorih parkirajo svoja vozila, ki niso označena s predpisanimi parkirnimi kartami. Parkiranje na parkirnem mestu, označenem za invalide, določa 67. člen zakona o pravilih cestnega prometa. Za kršitev te določbe je predpisana globa v višini 80 evrov,« je povedala Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.

Še druge kršitve

Dodala je, da je bilo na območju PU Murska Sobota v letošnjem letu 41 kršitev nepravilnega parkiranja na parkirnih prostorih za invalide, v enakem obdobju lanskega leta pa 110. V poostrenem nadzoru, ki so ga pomurski policisti izvedli tokrat, sta bili ugotovljeni dve kršitvi. Izrekli so eno opozorilo in eno globo.

Kazen za nedovoljeno parkiranje na prostorih za invalide je

80 evrov.

V poostrenem nadzoru so policisti sodelovali z občinskim redarstvom. Ugotovili so še 8 kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu, 6 kršitev zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo, 7 kršitev pešcev in 8 drugih kršitev.