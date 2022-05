Invalidko v Črni vasi rešili pred ognjem

Ljubljanski policisti so v nedeljo nekaj po 9. uri odhiteli v Črno vas, kjer je v stanovanjski hiši izbruhnil požar in se je iz nje vil gost dim. Kot je sporočil tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic, sta bili v prvem nadstropju invalidna oseba, ki sama ni mogla zapustiti hiše, in občanka, ki ji je poskušala pomagati.

Pet so jih odpeljali na urgenco. FOTO: Roman Šipić

»Policista, ki sta prva prispela na kraj dogodka, sta, da bi jima pomagala, v objekt vstopila skozi okno in s pomočjo lestve, saj je bil dostop po zadimljenem stopnišču nemogoč,« je zapisal Tomaževic in dodal, da so policisti po lestvi evakuirali občanko, invalidni osebi pa so na prosto pomagali gasilci.

Vzrok še preiskujejo

Kot nam je zaupal tiskovni predstavnik Gasilske brigade Ljubljana (GB) Robert Okorn, je tja odhitelo 12 gasilcev GB s štirimi vozili, »aktivirali pa smo tudi PGD Barje. Deset gasilcev PGD Barje je z dvema voziloma na kraj dogodka prihitelo nekaj minut prej in so se takoj lotili reševanja invalidne osebe, na prosto so jo odnesli na nosilih.«

Ko so hišo izpraznili in v njej ni bilo več ljudi, so požar v spodnjem delu hiše pogasili, nato pa prostore prezračili. Okna hiše v Črni vasi ob cesti, ki jo trenutno obnavljajo, so bila tudi včeraj na stežaj odprta. »Po prvih podatkih je zagorelo v kurilnici stavbe na grelcu oziroma zalogovniku tople vode. Vzrok za požar, v katerem je nastalo za nekaj tisoč evrov škode, še ni znan, sumi pa se na napako v elektroinštalaciji grelca,« je še zapisal Tomaževic.

V prvem nadstropju sta bili invalidna oseba in občanka, ki ji je poskušala pomagati.

V UKC Ljubljana so reševalci zaradi vdihovanja ogljikovega monoksida prepeljali kar pet ljudi – poleg invalidne osebe in še dveh, ki so bili v hiši, tudi dva policista. »Po doslej znanih podatkih življenje oseb ni ogroženo. Vsi so bili odpeljani v UKC Ljubljana, policista sta že odpuščena v domačo oskrbo,« je še pojasnil Tomaževic. Doma so tudi že preostali.