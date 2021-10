Invalida s sinovoma ušla požaru

Vselej ko ognjeni zublji uničijo dom, je to za družino oziroma lastnike seveda žalosten, tragičen dogodek. Še zlasti pa, ko se to zgodi pred zimo, kot se je družini Fašalek-Rengeo iz Skakovcev 26 v občini Cankova, blizu meje z Avstrijo. Štiričlanska družina – 51-letni Jožef Fašalek, njegova 43-letna partnerica Simona Rengeo ter njuna sinova, 23-letni Peter in 19-letni Gašper – je v soboto zgodaj zjutraj ostala brez strehe nad glavo. Za nameček so jo na novo uredili pred nekaj meseci, julija. Ob pogledu na hišo, kjer sta invalidna Jožef in Simona v petek zvečer zaspala, sta lahko c...