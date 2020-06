Invalida nategnil za 13 tisočakov

Drugi koncert odpovedan

Minevata natanko dve leti, odkar je javnost razburilo početje društva za pomoč in samopomoč socialno ranljivim skupinam Beli tiger s sedežem v Gornji Radgoni, ki ga je, ta je bil njegov zastopnik, ustanovil le tri mesece prej, preden je januarja 2018 v Benediktu organiziral dobrodelni koncert za. Slednji je po hudi prometni nesreči ostal tetraplegik, poškodba hrbtenjače ga je prikovala na invalidski voziček.Pučko je zatrjeval, da bo celoten izkupiček od koncerta v Benediktu namenil nakupu prirejenega vozila za Mitjo, še en koncert je nameraval maja 2018 organizirati v Celju. A ker že od prve prireditve, od katere je minilo pet mesecev, ni bil nakazan niti cent, še več, družinaje Pučku celo plačala 1875 evrov, kolikor je zahteval za organizacijo dogodka, se je pred drugim koncertom tako zapletlo, da je bil tik pred zdajci odpovedan.Martin Pučko je v Celju zaradi tega maja 2018 celo sklical novinarsko konferenco, na kateri naj bi razkril, tako je vsaj zatrjeval, kje je denar, ki bi ga moralo njegovo društvo Beli tiger že nakazati avtohiši, ta je medtem že naročila za Mitjo prilagojeno vozilo. Pučko je povedal, da je bilo z vstopnicami in donacijami zbranih 15.384 evrov, po odbitih stroških pa je ostalo dobrih 11.000 evrov. Pokazal je tudi 24 donatorskih oziroma sponzorskih pogodb, ki so bile sklenjene v ta namen, in zagotovil, da denar ni nikamor »poniknil«.Da pa ga bo avtohiši, kjer je bilo vozilo naročeno, nakazal šele, ko bo policija opravila svoje delo. Proti njemu je bila namreč že podana ovadba, sam pa je zagotovil, da bo v preiskavi aktivno sodeloval, denar pa nakazal takoj, ko bo končana. A to se ni zgodilo. In se tudi ne bo, saj društva Beli tiger sploh ni več niti nima premoženja in ne oddaja bilanc! Tako je za Slovenske novice pojasnil vodja mariborskega okrožnega državnega tožilstva. In dodal, da je državna tožilka ravno zato umaknila obtožni predlog za pregon zoper društvo kot pravno osebo.»Je bil pa vložen obtožni predlog zoper fizično osebo, ki je zastopala društvo,« pojasnjujejo na tožilstvu. In tudi, da je bil na mariborskem okrajnem sodišču zoper Pučnika v začetku marca že izveden predobravnavni narok, a ni bil uspešen. Že v bližnji prihodnosti naj bi bila zato razpisana glavna obravnava.Da se zadeva ni premaknila z mrtve točke, nam je potrdil tudi zdaj 25-letni oškodovanec Mitja Šoštarič, ki s Pučkom vse od izbruha afere nima nobenega stika niti ne ve, kje živi. »Denarja še vedno ni,« pravi ogoljufani tetraplegik, ki je za avto, vreden 30.000 evrov, sam plačal slabih 19 tisočakov. Na pomoč mu je priskočila domača občina Lenart, ki je sofinancirala 85 odstotkov vrednosti predelave vozila, prejel pa je še dve donaciji. Zdaj se z njim vozi že dobri dve leti in mu, na srečo, dobro služi.»Avto je super. Najbolj pa sem vesel, da se lahko odpeljem, kamor koli želim,« pove Mitja. Grenak priokus kljub temu seveda ostaja, saj so dobri ljudje, ki so v začetku januarja 2018 prišli na koncert v Benedikt, to storili z enim samim namenom, da bi mu pomagali pri nakupu vozila. V resnici denarja nikoli ne bi prejel neposredno oškodovani Mitja Šoštarič, ampak bi ga moralo društvo Beli tiger nakazati na transakcijski račun družbe Rinz Ros, ki je tudi izdala predračun.Tega pa Pučko nikoli ni storil, čeprav so ga k plačilu večkrat pozvali. Z njim smo želeli stopiti v stik in ga povprašati, kam je torej poniknil ves zbrani denar, za katerega je sprva zatrjeval, da je varno shranjen na računu. To nam žal ni uspelo, saj je očitno medtem zamenjal številko mobilnega telefona.