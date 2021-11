Invalid jih je švercal za pločevinko red bulla

»Ilegalcev nisem peljal zato, da bi kaj zaslužil, kot mi očita obtožnica. Dobil vsem vsega eno pločevinko red bulla in za 20 evrov mi je goriva natočil. Res ni bil moj namen, da bi prekršil zakonodajo, nič žalega nisem želel storiti. Zdaj je, kar je, in obžalujem dejanje, ampak želel sem le pomagati ljudem v stiski, saj še kako dobro vem, kako je, če je človek v stiski, in tega nikomur ne privoščim,« je bil na krškem okrožnem sodišču skesan 66-letni Ejub Puškar iz Ljubljane. Pred roko pravice je moral, ker so ga možje postave pred dobrima dvema letoma, 8. septembra 2019, ustavili ...