Inšpektorji na pomoč poklicali policiste: zapletlo se je med nadzorom skrbi za domače živali

Policisti iz Črnomlja so z Inšpekcijo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in zavetišča za male živali sodelovali v skupnem nadzoru skrbi za domače pse. Med postopkom na Tanči gori, pa so ker ni šlo drugače, morali uporabiti prisilna sredstva in za kratek čas vklenili 46-letnega lastnika psa, ki se je razburjal nad postopkom in prisotnimi uradnimi osebami. Njemu in še dvema kršiteljicama so napisali plačilni nalog, so sporočili s PU Novo mesto.