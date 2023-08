Inšpekcija ugotovila, da CSD Piran ni bil obveščen o ogroženosti šestletnika s kokainom

V primeru šestletnika iz Pirana, ki naj bi bil pozitiven na kokain, Center za socialno delo (CSD) Piran ni imel informacij, zaradi katerih bi moral poseči v izvajanje starševske skrbi, so danes sporočili s socialne inšpekcije. Kot so ugotovili, vsaj od leta 2020 otrokova mati ali šola nista seznanila CSD, da naj bi otrokov oče užival drogo.

Inšpektorji so pregledali dokumentacijo, zaslišali zaposlene na CSD Piran in pridobili izjave otrokove matere. Kot so ugotovili, je mati pred petimi leti obvestila CSD o domnevnem partnerjevem nasilju in uživanju prepovedanih snovi. CSD je nato pridobil rezultate testov prisotnosti psihoaktivnih substanc in poročila pediatra, policije ter otroškega vrtca, iz katerih ni bilo zaznati potrebe po uvedbi postopkov za varstvo otroka. Mati je kljub rezultatom testiranj vztrajala, da je oče odvisnik.

Starši so nato dosegli sodno poravnavo glede obsega stikov z otrokom. Mati po letu 2020 ni več seznanjala CSD s sumi, da oče ogroža otroka.

Lani je bil CSD obveščen o verbalnem napadu očeta na mater v prisotnosti otroka. Kot so pojasnili na socialni inšpekciji, je takrat medinstitucionalna skupina ponudila materi pomoč pri pripravi varnostnega načrta in načrta pomoči zanjo in otroka, vendar se za to ni odločila.

CSD prejel sporočilo šole

Maja letos je CSD prejel sporočilo šole, da so januarja zaznali stisko otroka. Socialna inšpekcija je zapisala, da ni jasno, zakaj se je šola odločila posredovati to sporočilo šele proti koncu šolskega leta, ko se je po oceni šole situacija že izboljšala.

Ugotovitve socialne inšpekcije tako kažejo, da CSD v obdobju, ko naj bi bil otrok pozitiven na testu prisotnosti nedovoljenih psihoaktivnih substanc, ni razpolagal s podatki oziroma navedbami, na podlagi katerih bi moral nemudoma začeti postopke ugotavljanja morebitne ogroženosti otroka.

Direktor socialne inšpekcije Peter Stefanoski je v sporočilu poudaril, da je »javno obsojanje ravnanj centrov za socialno delo na podlagi izjav smo ene od vpletenih strani vsaj nekorektno, če ne neposredno škodljivo«. Po njegovih besedah centri za socialno delo »niso servisne delavnice, v katerih bi lahko brez sodelovanja uporabnikov popravljali druge«. Kot je še zapisal, delavci CSD seveda naredijo tudi napake, ki pa so pogosto posledica njihove preobremenjenosti, kronične kadrovske podhranjenosti ter kompleksnosti življenjskih situacij, s katerimi se srečujejo.

O tem, da je bil šestletnik na toksikološkem testu pozitiven na kokain, je pred približno dvema tednoma prva poročala Televizija Slovenija. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je po razkritju napovedal ostro ukrepanje, ko bodo znani izsledki nadzora socialne inšpekcije. K razjasnitvi okoliščin je po razkritju primera pozval tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki je poudaril, da se mora CSD vedno nemudoma odzvati, ko prejme informacije o ogroženosti otroka, in jih takoj preveriti tudi neposredno v okolju.

Po informacijah socialne inšpekcije kriminalistična preiskava primera še vedno poteka.