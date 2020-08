Infarkt pred Karavankami tudi ta konec tedna?

Preusmeritve že v Ljubljani

Gneča tudi za Bled

Policijska uprava Kranj sporoča, da je na mejnih prehodih med Slovenijo in Avstrijo tudi ta konec tedna pričakovati poostreni nadzor zaradi covida 19.»Za Karavanke in Ljubelj to pomeni možnost zastojev in v primeru zelo povečanega prometa tudi občasne zapore obeh predorov, tako Ljubelja kot Karavank.«Pretekli vikend so slovenski policisti zaradi nadzora na avstrijski strani pred Karavankami reševali enega najtežjih zastojev do zdaj. V soboto in v noči na nedeljo je namreč pred Karavankami nastala 12-kilometrska kolona, čakalna doba za vstop v predor pa je bila tudi do 15 ur.Zastoji so za to obdobje sicer običajni, letos pa na čakalne dobe še dodatno vplivajo ukrepi sosednjih držav zaradi koronavirusa. Zelo velika gostota prometa je ta vikend napovedana tudi po slovenskem prometnem koledarju.»Voznike zato opozarjamo, naj se na pot dobro pripravijo še pred začetkom vožnje in naj tudi sproti spremljajo prometne informacije, prometno signalizacijo in portale. V primeru zastoja na avtocesti naj ustvarijo reševalni pas. S seboj naj imajo dovolj tekočine. V primeru običajnega nadzora in v primeru osemkilometrskega zastoja na Karavankah, je čakalna doba za vstop v Avstrijo do šest ur. Kako bo ta vikend, ni mogoče napovedati,« so zapisali v sporočilu za javnost.Državljani Avstrije lahko na območju Gorenjske uporabijo tudi mejna prehoda Korensko sedlo in Jezersko. Obe nadzorni točki sta namenjeni njim in državljanom Slovenije. »V primeru večjega zastoja, je preusmeritev na druge mejne prehode zunaj Gorenjske predvidena že na območju Ljubljane, zato je zelo pomembno, da vozniki spremljajo prometno signalizacijo, prometne informacije in portale.«Slovenskim voznikom v primeru zastojev pri vožnji v smeri Karavank policisti svetujejo, da avtocesto zapustijo že v Radovljici in Lescah. Opozorilo velja od petka do vključno nedelje.V primeru lepega vremena je pričakovati zelo gost promet z zastoji tudi v smeri Bleda in Bohinja. »Pretekli vikend je bila kolona v smeri Bleda že na avtocesti, okoli 500 metrov pred izvozom za Lesce. Obstaja verjetnost, da bodo bolj obremenjene tudi druge ceste, ki vodijo proti turističnim krajem, in vzporednice z avtocesto. Pozivamo k upoštevanju prometnih pravil inprevidnosti.«