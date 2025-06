Incident v zaledju Kopra: 35-letnik ob njej sunkovito ustavil in jo želel prijeti

V sredo dopodlan so bili policisti napoteni v eno od vasi v zaledju Kopra, od koder je klicala ženska in prijavila, da se je z otrokom sprehajala po vasi, ko je ob njej sunkovito ustavil voznik osebnega avtomobila, ki ga sicer na videz pozna.

Počutila se je ogroženo

Izstopil je iz vozila in pritekel do nje ter jo želel prijeti za roko, vendar mu to ni uspelo. Z otrokom se je umaknila in poklicala moža, nakar se je moški odpeljal vstran. Zaradi opisanega dogodka se je močno ustrašila in se počutila ogroženo. Zaradi kršitve javnega reda in miru bodo policisti zoper 35-letnega moškega iz okolice Kopra uvedli hitri postopek.