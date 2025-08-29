Incident v slovenski gostilni, 42-letnica kričala na zaposlenega in ga udarila

V četrtek ob 20. uri so iz gostilne v Pobegih na pomoč poklicali policiste, saj niso mogli umiriti ženske, ki je kršila javni red in mir.

42-letnica je kričala na zaposlenega in ga celo udarila, kričala je tudi na goste. Po prihodu policistov na kraj se ni umirila, zato so ji odredili pridržanje in ji izdali plačilni nalog, še poroča koprska policijska uprava.

Na območju omenjene policijske uprave so sicer v zadnjih 24 urah zaradi kršitve javnega reda in miru opravili 7 intervencij na javnem kraju, 4 pa v zasebnih prostorih.