Incident v Rožni Dolini pri Novi Gorici: ugriznil ga je v glavo

V četrtek popoldne so policisti Policijske postaje Nova Gorica prejeli obvestilo, da je pes ugriznil drugega psa na Goriškem. Ugotovljeno je bilo, da je občan v Rožni Dolini pri Novi Gorici v večernih urah na povodcu sprehajal psa. Med hojo po pločniku je v nasprotni smeri hodil drugi moški, ki je ob sebi imel psa, ki ni bil privezan na povodcu. Ta pes je nato stekel do drugega psa in ga ugriznil v predel glave.

Veterinar oskrbel poškodovanega psa

Lastnik poškodovanega psa je oba psa ločil in tako preprečil nadaljnji napad. Po dogodku je lastnik poškodovanega psa odpeljal k veterinarju, kjer so mu oskrbeli rane. Policisti bodo zoper skrbnika drugega psa uvedli hitri postopek z izdajo odločbe zaradi kršitve Zakona o zaščiti živali.