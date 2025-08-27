Incident v izolskem kampu, priča so mu bili tudi otroci
V torek dopoldne se je v izolskem kampu moški neprimerno obnašal pred gosti kampa, tudi otroci, poroča koprska policijska uprava. Možje v modrem so 37-letniku odredili pridržanje, saj s kršitvami ni prenehal, in mu izdali plačilni nalog.
Popoldan pa je na Pristaniški v Kopru moški pod vplivom alkohola grozil in kričal na mimoidoče. Policisti so ga izsledili na železniški postaji. 26-letnik je še naprej žalil vse okoli sebe, tudi policiste, ter s tem nadaljeval – kljub opozorilom, naj preneha. Odredili so mu pridržanje in mu izdali plačilni nalog za več kršitev, so še sporočili tamkajšnji policisti.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.