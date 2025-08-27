Incident v izolskem kampu, priča so mu bili tudi otroci

V torek dopoldne se je v izolskem kampu moški neprimerno obnašal pred gosti kampa, tudi otroci, poroča koprska policijska uprava. Možje v modrem so 37-letniku odredili pridržanje, saj s kršitvami ni prenehal, in mu izdali plačilni nalog.

Popoldan pa je na Pristaniški v Kopru moški pod vplivom alkohola grozil in kričal na mimoidoče. Policisti so ga izsledili na železniški postaji. 26-letnik je še naprej žalil vse okoli sebe, tudi policiste, ter s tem nadaljeval – kljub opozorilom, naj preneha. Odredili so mu pridržanje in mu izdali plačilni nalog za več kršitev, so še sporočili tamkajšnji policisti.