NEPRIMENRO VEDENJE

Incident v izolskem kampu, priča so mu bili tudi otroci

Moškega (37) so policisti pridržali.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: T. H. 
Simbolična fotografija. FOTO: T. H. 

N. B.
27.08.2025 ob 17:54
N. B.
27.08.2025 ob 17:54

V torek dopoldne se je v izolskem kampu moški neprimerno obnašal pred gosti kampa, tudi otroci, poroča koprska policijska uprava. Možje v modrem so 37-letniku odredili pridržanje, saj s kršitvami ni prenehal, in mu izdali plačilni nalog.

Popoldan pa je na Pristaniški v Kopru moški pod vplivom alkohola grozil in kričal na mimoidoče. Policisti so ga izsledili na železniški postaji. 26-letnik je še naprej žalil vse okoli sebe, tudi policiste, ter s tem nadaljeval – kljub opozorilom, naj preneha. Odredili so mu pridržanje in mu izdali plačilni nalog za več kršitev, so še sporočili tamkajšnji policisti.

