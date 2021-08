Incident sredi Ljubljane: na Trubarjevi ulici odjeknili streli

V sredo malo po 18. uri so bili ljubljanski policisti obveščeni, da je na Trubarjevi ulici 37-letnik pretepel drugega moškega in s plinsko pištolo streljal v zrak. Po do sedaj zbranih obvestilih se je drugi moški vmešal v spor med 37-letnikom in dekletom, s katero je bil ta v družbi. Pretepeni je lažje poškodovan.



37-letnika so policisti prijeli v bližini in mu odvzeli prostost. Med postopkom se je upiral, udaril policista in policistom grozil. Plinsko pištolo so mu zasegli. Policisti nadaljujejo preiskavo, moški pa bo predvidoma danes priveden k preiskovalnemu sodniku.

