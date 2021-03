Incident pred mariborsko trgovino: kupca naj bi premlatil varnostnik

Štajerski mediji poročajo, da je pred trgovino na Pobrežju varnostnik pretepel kupca. Ta je 15. marca ob 20.20 prišel do trgovine. Ker se je trgovina zapirala čez 10 minut, ga je varnostnik na to opozoril. Prodajalka ga je povabila v trgovino, kupec pa pravi, da je nakup opravil v dveh minutah. Na poti iz trgovine ga je varnostnik znova ogovoril.



»Če mislim, da sem frajer, ker sem se z novim skuterjem pripeljal, in sem mu rekel, kaj to njega zanima, naj se briga zase in če mi ga je 'fauš', ker nima,« je nakupovalec zapisal (nelektorirano) na facebooku. Nato ga je menda varnostnik spravil na tla in ga začel pretepati. »Pet 'šusov' v glavo, nos mi je zlomil, očala korekcijska mi je zlomil,« je za Mariborinfo povedal nakupovalec.



Žrtev je po incidentu poklicala policijo, policisti pa so ga povabili na policijsko postajo, kjer bi vložil prijavo. Ob tem varnostnik baje ni želel priznati, da ga je pretepel. Za omenjeni medij je kupec povedal še, da je obiskal mariborski klinični center, kjer so mu potrdili, da ima zlomljen nos. Povedal je tudi, da je ponoči kar trikrat bruhal, bolela ga je tudi glava.

Policija pregleduje posnetke, trgovina dogodek obžaluje

Nakupovalec je še dodal, da so mu iz policije sporočili, da trenutno pregledujejo posnetke iz trgovine. Pri mariborski policijski upravi so potrdili, da obravnavajo prijavo, ampak zadeva še ni razčiščena.



V trgovini, kjer naj bi se incident zgodil, so z dogodkom seznanjeni in ga obžalujejo. »S kupcem smo vzpostavili stik, primer smo resno obravnavali, ga natančno raziskali in sprejeli ukrepe, ki so v naši moči, da se kaj podobnega ne bi več ponovilo. Prav tako sodelujemo s policijo in ji pomagamo pri razjasnitvi dejanskega stanja zadeve,« so za naš portal pojasnili v službi za odnose z javnostjo.



Za komentar smo prosili tudi varnostno službo, za katero dela varnostnik. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.



