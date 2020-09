Incident pred ljubljanskim UKC: padale so kletvice, eden končal na tleh (VIDEO)

Kršila javni red in mir

Razkol med protivladnimi aktivisti Xever se je sicer včeraj odločil zapustiti razvpito protivladno aktivistično facebookovo skupino, ki je nastala v podporo žvižgaču Ivanu Galetu. Takole je zapisal (nelektorirano):



»Tut jest dones na pobudo prijatelja Sandija zapuščam skupino “V podporo Ivanu Galetu", ki je podlo spremenila in ukradla prvotno zaupanje in namen skupine, izkoristila ime heroja in mojega prijatelja Ivana Galeta! Res sprevrženo dejanje skupinice požrešnežev, ki tržijo svoje potuhnjene ideje na račun Ivana Galeta, a še njemu samemu ne dovolijo objav v skupini.«



Resignirano je Xever še sporočil podpornikom, da se zanje ne misli več boriti (nelektorirano):



»Žal rabim mal počitka, mal sprostitve. Poln kufer imam vseh podpornikov. Res. Celo pomlad in poletje iz tedna v teden po večkrat na teden ... Nima smisla, da folk misli, da se borim v imenu vseh, ker se ne. Lahko se samo v svojem imenu. V imenu nikogar drugega.«

Pred ljubljanskim kliničnim centrom je prišlo do incidenta. Sporekla sta se neznanec in levičarski aktivist ter petkov kolesar, ki se bori proti obveznemu nošenju mask, na facebooku znan kot. Moški je aktivistu očital, da snema otroke, mu izrekel zajetno število kletvic, varnostniki pa so preprečili hujši fizični obračun. Na koncu posnetka je Xever padel s kolesa, potem ko ga je nekdo porinil po tleh.Posnetek incidenta je na facebooku objavilo gibanje Rumeni jopiči.Iz posnetka je razvidno, da srboriti mimoidoči Xeverja sprva ogovori: »Si proti maskam? V redu. Protestiraš? V redu. Ampak otrok ne boš snemal! Ti je jasno?«Kaj točno se je dogajalo, smo preverili pri ljubljanski policijski upravi. »Policisti so bili o dogodku na območju centra Ljubljane obveščeni v petek, 4. 5. 2020, ko so dobili prijavo oškodovanca. Policisti so ugotovili elemente prekrškov po zakonu o javnem redu in miru, kršitve pa sta osumljena ena znana oseba, ki je bila v družbi s še eno do sedaj neznano osebo. Policisti o vseh okoliščinah dogodka še vedno zbirajo obvestila in bodo izvedli ustrezne prekrškovne postopke,« so pojasnili. Dodali so še, da niso prejeli nobene prijave o nedovoljenem snemanju oseb.