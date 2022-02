Incident pred državnim zborom: oborožena 25-letnica poskušala vdreti

Po spletu kroži posnetek incidenta, ki se je sinoči zgodil pred parlamentom. Policisti so vklenili žensko, ki naj bi domnevno poskušala vdreti v stavbo državnega zbora.

Dogodek so potrdili tudi pri ljubljanski policijski upravi. Ženska (25) je prišla do vhoda v stavbo državnega zbora in hotela vstopiti, nato pa kršila javni red in udarjala po vratih. Kot so zapisali, je imela s seboj nevaren predmet, za katerega pa se je izkazalo, da je plastična imitacija pištole.

»Osebo, ki je pri sebi imela nevaren predmet, so policisti prijeli. V nadaljevanju postopka je bila predana v oskrbo zdravstvenemu osebju in ostaja na zdravljenju,« so še zapisali.

Nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in vodijo prekrškovni postopek, ki še ni končan.