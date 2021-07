Incident pred državnim zborom, končal je na tleh in v lisicah (VIDEO)

Pred hramom demokracije je prišlo do novega incidenta. Kot na twitterju poroča novinarka Sveta, je po neuradnih informacijah moški pristopil do policistov in jih žalil, identificirati pa da se želel. Policija ga je nato vklenjenega odpeljala v notranjost in proti njemu sprožila postopek. Kobetičeva je objavila tudi posnetek.Kaj se je dogajalo, smo preverili tudi pri ljubljanski policijski upravi. Okoli 18. ure so policisti, ki so varovali državni zbor, zaznali moškega, ki je pijan kršil javni red in mir, ter nato pristopil do policistov, nanje vpil in jih žalil. Ker se je v postopku tudi fizično uprl, so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva in je bil pridržan na podlagi zakona o prekrških.