Incident ob meji s Hrvaško: v spopadu s policijo umrl migrant

Srbski policisti so v petek zvečer med poostrenim nadzorom v bližini meje s Hrvaško odkrili skupino migrantov. Ti so streljali na policiste, v izmenjavi ognja pa je bil ubit eden od prebežnikov, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo srbsko notranje ministrstvo.

Incident se je zgodil med policijsko akcijo v bližini mesta Šid ob hrvaški meji. Kot je sporočilo notranje ministrstvo, so policisti na območju odkrili improvizirano taborišče, kjer so se zadrževali migranti z neurejenim statusom. Ti naj bi streljali na policiste, v streljanju, ki je sledilo, pa je bil eden izmed njih ubit.

Štiri osebe aretirane

»Med operacijo so migranti z neurejenim statusom streljali na policijo. En migrant je umrl, štiri druge osebe pa so aretirali na kraju samem,« so navedli na ministrstvu. Več posameznikov je pobegnilo s kraja dogodka in jih policija še išče.

Zahodni Balkan na poti v zahodno Evropo vsako leto prečka več deset tisoč migrantov. Srbija je leta 2024 v sprejemnih centrih po državi zabeležila skoraj 20.000 migrantov, kar je po uradnih podatkih 82 odstotkov manj kot leto prej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.