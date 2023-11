Incident v UKC: bolnik s solzivcem poškropil zaposleno

Ponoči se je na internistični prvi pomoči (IPP) v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana zgodil incident. Po ugotovitvah policije je nekaj pred 3. uro bolnik med obravnavo s solzivcem poškropil zaposleno. Plinski razpršilec so mu zasegli, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Obravnava bolnikov na IPP je bila začasno motena.

V UKC Ljubljana so za STA navedli, da so na infekcijsko urgenco preusmerili eno bolnico, »ki je bila pripeljana ravno v času, ko smo morali iz prostorov IPP začasno seliti bolnike iz 24-urne bolnišnice – večina je bila premeščenih v travmatološko opazovalnico«.

Policija bo zoper kršitelja podala obdolžilni predlog

Bolniki, ki so po incidentu na IPP prišli sami in niso bili pripeljani z reševalnim vozilom, so lahko kot običajno počakali v čakalnici.

Trenutno poteka odpravljanje zadnjih tehničnih težav. Ob tem se UKC zahvaljuje vsem, ki so v nočni izmeni priskočili na pomoč, da so lahko bolnikom tudi v izredni situaciji zagotovili kakovostno oskrbo.

Policija bo zoper kršitelja podala obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče zaradi kršitve javnega reda in miru.