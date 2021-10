Incident na avtobusnem počivališču, mladoletnik nad policistko

V noči na 25. oktober so bili na PU Novo mesto obveščeni, da na avtobusnem postajališču v Šentjerneju neznanci s kričanjem in razbijanjem motijo javni red in mir.

»Policisti so na kraju izsledili tri kršitelje iz Dobruške vasi, ki so bili pod vplivom alkohola. Tudi po prihodu policistov se niso pomirili, nadaljevali so s kršitvami in niso upoštevali ukazov, zato so zoper njih uporabili prisilna sredstva, jih obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zoper mladoletnega kršitelja, ki je med postopkom napadel policistko, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi,« so o incidentu sporočili javnosti.

Zaradi kršitev javnega reda in miru bodo kršiteljem izdali plačilne naloge.