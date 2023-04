Imel je veliko sreče, ko je z avtom končal v potoku

V četrtek ob 16.49, ko so mnogi bili na kakšnih proslavah praznika dneva upora proti okupatorju ali pa v družinskem oziroma družabnem srečanju, so v občini Gorišnica, ob regionalni cesti Ptuj – Ormož, morali posredovati gasilci, reševalci in policisti. V naselju Formin, na cesti Gorišnica - Zamušani, v občini Gorišnica, je namreč osebno vozilo zapeljalo v potok.

Gasilci PGD Ptuj in PGD Ormož so zavarovali kraj dogodka, vozilo z avtodvigalom postavili na cestišče, odklopili akumulator, ter nudili pomoč ponesrečencu do prihoda reševalcev NMP Ptuj.

V vsakem primeru pa je tudi voznik imel kar nekaj sreče, saj je v potoku veliko vode...