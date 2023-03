Ilegalno prevažal Maročane

Na Polzeli so Žalski policisti obravnavali tatvino kolesa neznane znamke, zeleno črne barve, ki je bilo parkirano na železniški postaji Polzela.

V Celju so neznani storilci iz dveh parkiranih osebnih avtomobilov odtujili po eno registrsko tablico. Tatvino registrske tablice so obravnavali tudi Žalski policisti.

V Žalcu je bilo vlomljeno v kombinirano vozilo, iz katerega je bilo odtujeno električno orodje.

Na počivališču Lopata so policisti ustavili državljana Romunije, ki je v osebnem avtomobilu ilegalno pravažal štiri državljane Maroka. Vsi štirje državljani Markoa so zaporosili za mednarodno zaščito, zoper voznika pa sledi kazenska ovadba.

Na območjih Velenja in Slovenj Gradca so obravnavali sum storitve kaznivega dejanja nasilje v družini. Storilcema so izrekli ukrep prepovedi približevanja, sledijo kazenske ovadbe.