Igorja pogrešajo že več kot tri tedne: to je zdaj sporočila kranjska policija

V Kranju je v sredo znova potekalo iskanje pogrešanega Igorja Sajovica, ki je izginil v sredini maja.

Kranjski policisti so s kranjskimi poklicnimi gasilci in podvodno reševalno službo včeraj pregledali strugo in brežino reke Save do hidroelektrarne Mavčiče. Pogrešanega žal niso našli.

Že od 15. maja je pogrešan 48-letni Igor Sajovic iz Kranja. Na ta dan je bil okoli 12. ure opažen, ko je na Cesti 1. maja v Kranju zapuščal stanovanjski blok. Uporabljal je sivo kolo znamke Trek. Oblečen je bil v rumeno majico in črne hlače.

»Njegov avtomobil, ki smo ga tudi iskali, je bil najden v Kranju. Na vozilu ni posebnosti. Policija prosi za informacije na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200,« so takrat sporočili s kranjske policijske uprave.